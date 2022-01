Pio e Amedeo: una commedia meridionale a Milano

Una commedia meridionale (di parte) a Milano. Una storia d'emigrazione al nord tutta 'spostata' al sud. BELLI CIAO è il secondo film dei comici foggiani PIO e AMEDEO che tornano al cinema dopo 7 anni di sola televisione in una storia sulla fuga dei giovani dalla Puglia in una comunità di recupero per meridionali vissuti a Milàan... Pio diventa manager milanese dopo gli studi economici il successo mentre Amedeo è il farmacista del paesello d'origine. La loro amicizia d'infanzia passati 20 anni ricompare sotto forma di conflitto NORD-SUD. Morale: tra settentrione e meridione alla fine pari son perché “bisogna saper campare”.

fz