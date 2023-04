Piqued Jacks: "Like an animal" disponibile in digitale, prosegue il tour verso l'Eurovision

"Ci è voluto del tempo, ma volevamo che tutto fosse perfetto. Celebriamo la sessualità come se fosse una festa, un ballo nella giungla dei suoi istinti più animali. Nel nome di San Marino all'Eurovision Song Contest 2023: come on baby!", con queste parole i Piqued Jacks lanciano la versione digitale di "Like an animal", disponibile per il download negli store digitali con BMG Italy.

Prosegue intanto il tour dei preparty eurovisivi della band che rappresenterà il Titano a Liverpool. Dopo il successo ai preparty a Barcellona, i Piqued Jacks si sono esibiti a Varsavia al "Polish Eurovision Party", ricevendo una standing ovation dalla platea. Anche Senhit ha partecipato al concerto come "special guest" esibendosi con "Freaky!" e "Adrenalina". Ottima accoglienza anche sul palco di Tel Aviv all'"Israel Calling". In occasione dell'evento i rappresentanti di San Marino hanno piantato anche due alberi all'Eurovision Forest della città.

Le prossime esibizioni saranno al Preparty ES di Madrid, all'Eurovision in Concert di Amsterdam e al London Eurovision Party di Londra. Il tutto in preparazione dell'esibizione all'Eurovision 2023, che si terrà l'11 maggio, in occasione della seconda semifinale.