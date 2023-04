Piqued Jacks verso l'Eurovision

Andrea, Francesco, Marco e Tommaso sono i Piqued Jacks e rappresenteranno San Marino alla sua quattordicesima partecipazione eurovisiva. Hanno appena concluso un tour promozionale che li ha portati a Londra, Amsterdam, Madrid, Barcellona, Varsavia e Tel Aviv, tour che ha consolidato la loro presenza sui social e che li ha preparati per il grande palco di Liverpool. I Picqued Jacks sono i vincitori della seconda edizione di "Una Voce per San Marino", una vittoria sudata e meritatissima. I costumi di scena sono stati affidati a Noel Maggini e alla sua casa di moda di Prato. Non resta che fare un grande in bocca al lupo ai Piqued Jacks che si esibiranno nella seconda semifinale di giovedì 11 maggio.

Nel video il servizio di Alessandro Capicchioni che ha incontrato il gruppo musicale nella giornata di prove ad Arezzo