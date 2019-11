Pirandello non delude la platea

Ieri sera al via la rassegna TEATRANTI al Titano la compagnia SCIMONE-SFRAMELI ha messo in scena lo spettacolo SEI tratto da Pirandello. Progetto teatrale coprodotto dagli stabili di Torino, Biondo Palermo e Toulouse, per la prima volta sul Monte. Un adattamento originale dei “ Sei personaggi in cerca d'autore”, che rispetta interpretandolo, il vero testo pirandelliano.

Secondo gli autori della compagnia messinese la lingua del drammaturgo siciliano è la grande novità del copione. “Teatro nel teatro” la pièce ripropone il dramma dei SEI personaggi sdoppiati tra realtà e scena. Il rapporto attore-personaggio incarna il dramma dell'uomo anche oggi. tra comicità e teatralità dell'assurdo beckettiano, al centro, la genialità senza tempo di PIRANDELLO.

