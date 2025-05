ISTRUZIONE Più destinazioni per gli iscritti all'Università di San Marino I contatti con istituzioni giapponesi per nuove collaborazioni

Più destinazioni per gli iscritti all'Università di San Marino.

L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino è al lavoro per espandere la propria rete di collaborazioni con gli Atenei del Giappone, che in passato hanno già agevolato iniziative come lo svolgimento di parentesi formative in Oriente per gli iscritti. Il 2 maggio la responsabile dell'Ufficio internazionalizzazione, Maria Eleonora Vaglio, è stata accolta per dei colloqui ufficiali da due istituzioni accademiche nipponiche, la Ryukoku University di Kyoto e la Shizuola University of Art and Culture di Hamamatsu.

Con la prima è già attivo un accordo per lo scambio di studenti e si è parlato della possibilità di estendere l'intesa anche ai docenti. Con la seconda sono state messe le basi per un accordo quadro che aumenterebbe le opportunità per gli studenti sammarinesi. Le visite si sono svolte a margine della partecipazione dell'Ateneo al National Day di San Marino all'Expo di Osaka, al quale il 3 maggio sono stati presenti gli studenti che hanno elaborato, attraverso un concorso, il concept del padiglione biancazzurro.

Sul fronte internazionale, si è da poco conclusa la selezione degli iscritti dell'Università di San Marino che nell'anno accademico 2025-26, per la prima volta, sfrutteranno la possibilità di svolgere esperienze di studio all'estero attraverso il programma Erasmus Plus. Fra le destinazioni Islanda, Cipro, Montenegro, Germania, Albania e Corsica.

