RASSEGNA TEATRALE RSM Pivetti è Viktor e/o Viktoria?: commedia musicale degli equivoci Per IDENTITÀ TEATRALI al Nuovo di Dogana arriva “VIKTOR UND VIKTORIA” con Veronica Pivetti protagonista della commedia musicale diretta da Emanuele Gamba

La memoria cinematografica va subito al VICTORIA di Blake Edwards ma i riferimenti veri sono alla crepuscolare Repubblica di Weimar (alle atmosfere bohémien) e al cinema tedesco oltreché americano anni 20. La storia dell'attrice di provincia SUSANNE WEBER, che scambia ruoli e vita (sesso e identità) con il collega immigrato napoletano VITO ESPOSITO, sono alla basa di intrecci e travestimenti sempre al limite dell'ironia. Alterne fortune e difficoltà in un mondo vicino a grandi cambiamenti (il parallelo tra Germania e società odierna prevede addirittura un personaggio inventato per l'occasione, GERHARD, frutto del suo tempo...). Sarcasmo degli equivoci: per una donna che si finge uomo e che a sua volta si (ri)finge donna non ci sono solo risate insieme al “mood espressionista” cantato in live dagli attori tanti i momenti per pensare.

fz

Intervista con VERONICA PIVETTI Attrice protagonista



I più letti della settimana: