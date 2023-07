VIDEOCLIP WEB PJ Harvey: un poemetto in musica del Dorset Due artisti cileni firmano il film animato dell'ultimo LP di P.J. HARVEY intitolato “Io, Dentro il Vecchio Anno che Muore” (I Inside the Old Year Dying) dopo 7 anni di silenzio

Cristóbal León e Joaquín Cociña vengono dal cinema sudamericano ma hanno lavorato su un testo poetico musicale nato dal dialetto britannico del Dorset dove P.J. HARVEY vive e lavora in una casa-studio sulla scogliera “giurassica”, da anni oramai. La cantautrice inglese anni 90 torna con 12 brani lirici d'ispirazione sacra (tratti dal libro british dialettale, ORLAM del 2022) pieni di riferimenti letterari classici: Coleridge, John Keats e Shakespeare. Parole e musica in animazione B/N con tuffi di carminio a fuoco (stop motion) come solo i cileni della Terra del Fuoco possono immaginare. Un plot narrativo che si evolve in una metamorfosi umana morente, cantata, scambiando un cane e un albero della vita...

