Poemi a confronto tra Alighieri e Cervantes c'è "il viaggio"

Si è concluso il MESE DANTESCO sammarinese con l'intevento di FERDINANDO GASPERONI sugli universi nei due viaggi letterari dell'Alighieri e Chisciotte. La 13esima edizione degli incontri culturali in Sala Carisp di Palazzo SUMS si è conclusa con la LECTIO comparativa del docente di Italiano e Latino al nostro liceo scientifico. L'idea nata da un'inchiesta di un quotidiano romano si basa sul sondaggio studentesco che vede primeggiare DANTE tra i giovani insieme al romanzo di CERVANTES. L'analisi di Gasperoni tocca due figura dissonanti per centi versi in due mondi rovesciati dell'arte di narrare. Grandi classici diversi a confronto per arricchire rassegna e pubblico come sempre numeroso e attento.

