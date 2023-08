RAI DOCU A VENEZIA Poesia: "La vita (è) meravigliosa" La raccolta d'archivio sulla poetessa Patrizia Cavalli nel lavoro documentaristico “Le mie poesie non cambieranno il mondo” coprodotto dalla Rai con Fandango per le Notti veneziane

Da “La vita meravigliosa” 2020. E me ne devo andare via così? Non che mi aspetti il disegno compiuto... Lei è la signora della poesia italiana contemporanea. Una donna libera celebrata in un film anche al cinema da settembre. Le Giornate degli Autori alle Notti veneziane la vedono protagonista alla edizione n°80. Elsa Morante la scoprì e la amò molto sin dai suoi primi lavori poetici ancora giovanissima per il suo stile crudo e diretto così immediato. Niente manierismi ma un realismo dell'animo che sorprende. Patrizia Cavalli scrive, non comunica, appunto: e non cambia il mondo... "Ma quel che ho visto si è tutto cancellato. E quasi non avevo cominciato." Patrizia Cavalli.

