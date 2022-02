Pojana e i suoi fratelli: al Titano lo spettacolo di Andrea Pennacchi

Al Teatro Titano lo spettacolo di Andrea Pennacchi che sabato 26 febbraio ha portato in scena Pojana e i suoi fratelli. Un personaggio che l'artista propone spesso in tv e che nasce dalla volontà di raccontare le storie del nord-est italiano. Da provinciali buoni, lavoratori e che, per miseria, migravano a Roma per lavoro - questo il filo conduttore del racconto teatrale - i veneti diventano avidi e figure con tratti negativi. Uno spettacolo che passa dalle maschere alla narrazione dell'intera società, quindi da storie di verità a tratti di fantasia.