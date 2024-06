EVENTI BOLOGNA 'Polaroid' del 900 in musica ai Giardini Volontré con Home Video alle Serre d'Estate bolognesi le sonorizzazioni live dei film di famiglia

Fondazione Home Movies -Archivio Nazionale del Film di Famiglia propone una selezione di 'filmini' a passo ridotto amatoriali dalla piattaforma del patrimonio privato di memorie per istantanee del 900 'cantate' e riarrangiate in contemporanea dal gruppo Volontré tratte dal vinile INSTANT SONG. HOME MOVIES nato proprio a Bologna restaura e conserva le pellicole di famiglie raccolte in diversi formati (9,5mm, 16mm, 8mm e super8). VOLONTRÉ, gruppo di teatro-canzone, nel progetto digitale e vinile ha realizzato 16 pezzi brevi e ironici in varie lingue e in presa diretta adatte all'accompagnamento filmico. Insieme le due realtà dal vivo al parco e ai giardinetti fanno cultura e spettacolo in modo originale per la gente. Un ascolto intimo per visioni famigliari d'estate in giardino.

Il piacere di godere delle polaroid d'un tempo così vive da riportarci per un po' nel secolo scorso dal dopoguerra agli anni 80. Bologna è sempre Bologna: musica, cinema, teatro e soprattutto LE SERRE D'ESTATE ai Giardini Margherita.

