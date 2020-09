Politica e vita nel nome di Nilde Iotti

Paola Cortellesi nel ruolo di Nilde Iotti

La storia politica italiana del 900 dal Dopoguerra è stata scandita dalle lotte per i diritti delle donne. Leonilde detta Nilde Iotti, prima donna comunista presidente della Camera dei deputati, ha guidato fino al 1999 questa difficile corsa del secolo che ha coinvolto due millenni. Paola Cortellesi nei panni della Iotti si muove tra i repertori e le immagini d'epoca dando corpo e spessore alla vicenda umana e politica di una donna vera (il film traccia anche un profilo biografico poco noto): coraggio, pragmatismo e amore, per una figura femminile spesso scomoda che ha permesso (con la sua statura morale e politica) la crescita collettiva del paese scandendo finalmente IL TEMPO DELLE DONNE, che oggi è il nostro. Il docufilm si avvale di interviste diretta ad amici e famigliari a partire dalla Resistenza in Emilia. Ricordi e osservazioni di compagni di partito (Napolitano) e figure istituzionali (Mattarella) e di artisti come Piera Degli Esposti. Le musiche sono di Paolo Fresu.

fz