UDIENZA DALLA REGGENZA Polizia Civile, la storia del Corpo in un volume

“Un regalo alla storia del Corpo”, reso dall'ex Vigile Urbano, Roberto Tamagnini, e dall'attuale Assistente Capo Francesco Simoncini. Li presenta il Segretario agli Interni, Gian Nicola Berti, che ricorda l'evoluzione del Corpo ad oggi, partendo dalla storica presenza in territorio, simbolo dice “di accoglienza, garbo, educazione”. Il Comandante Verter Selva, alla presenza di alcuni degli ex vertici della Polizia Civile, ricorda “il percorso che il volume traccia, attraverso aneddoti e vissuto, materiale fotografico e documentale, le leggi che ne hanno determinato i cambiamenti”, mentre gli autori richiamano passioni e valori alla base della ricerca, su tutto, quello del servizio alla collettività, sin dalle origini.

“Abbiamo trovato una documentazione del 1945 – dice Tamagnini - poi proseguita nel 1958, quando c'è stata la prima regolamentazione del Corpo come Vigili Urbani, e del 1982 come Corpo di Polizia Civile in un filo ininterrotto, sempre al servizio della comunità, per fare osservare le leggi, per servire e per la tranquillità dei cittadini”.

“Per prendere in prestito le parole di Clara Boscaglia: 'A questa mia insana pazzia che è l'amore per il mio paese'.... Nasce un po' da queste corde l'idea di fare questo volume – spiega Simoncini - fintanto che ho incontrato l'amico Roberto e abbiamo detto: perché non farlo assieme? Abbiamo cominciato a ricercare della documentazione, che era sparsa un po' in diversi archivi. Non era proprio coordinata, l'abbiamo allineata, l'abbiamo coordinata e abbiamo cercato di fare questo elaborato”.

“Storia di servizio e missione esemplari – ricordano i Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina – nelle immagini che dal bianco e nero via via prendono colore”, ricordando “l'impegno quotidiano e silenzioso a tutela dell'ordine e della sicurezza, quale valore da tutelare e, allo stesso tempo, parte delle radici della tradizione e del patrimonio identitario di San Marino”.

Nel video, le interviste agli autori Roberto Tamagnini e Francesco Simoncini, Assistente Capo Polizia Civile

