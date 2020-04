Pologioco: "Libriamoci insieme" prosegue in modalità videoconferenza

La Ludoteca Pologioco riprende una iniziativa rimasta in sospeso ed ora trasformata “LIBRIAMOCI INSIEME”, appuntamenti di lettura ad alta voce per bambini da 3 a 7 anni tramite videoconferenza. Il progetto di narrazione ad opera di lettori volontari, creato dalla Ludoteca in collaborazione con gli Istituti culturali e la Biblioteca di Stato non si ferma perché, oggi più che mai, le persone hanno voglia di fare qualcosa per gli altri e leggere ai bambini è una di queste. Il 21 c'è stato il primo appuntamento, i prossimi domani e giovedì alle 18. Tutte le informazioni sulla pagina facebook della biblioteca



