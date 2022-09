Pompei dentro Bologna

Un prestito partenopeo eccezionale storicamente unico (dalla più grande pinacoteca dell'antichità al mondo) I PITTORI DI POMPEI è un evento espositivo in 100 opere a cura di Mario Grimaldi prodotto da MondoMostre. PICTORES, artisti, artigiani decoratori dell'area vesuviana, che ci hanno lasciato la più importante testimonianza della società romana mediante i colori e le forme simboliche (nature morte: xenia) di bottega. Il gusto del tempo e la quotidianità di una comunità variegata datata 79 d.C: l'anno dell'epocale eruzione del Vesuvio (seppellì Pompei, Ercolano e Stabia). Decorazioni della casa o affreschi in opere d'arte? al PICTOR si riconosce una mano ma quel che la civiltà greca definiva come “INGANNO SPLENDIDO” l'austera e politica società romana denominava artigiani e decoratori lasciando anonimi i più scomodi artisti seppur “Proprietà dell'Universo” (scriveva Plinio il Vecchio). Stili e mode non mancavano quindi miti, modelli, tecniche e soggetti contavano e sono una 'firma', diremmo oggi. Il percorso esposito bolognese si avvale di ricostruzioni (maschere e teatro, paesaggistica e architettura, contesti: motivi e modus operandi) attività didattiche, accessibilità e di un formidabile catalogo da conservare nella libreria di casa.