CINEMA E ARCHEOLOGIA Pompei immersiva e viva La trilogia di POMPEI realizzata in un docudrama con Tom Hiddleston su Disney+ tra scienza e finzione “fuori dal tempo” in una serie sulla storica eruzione del Vesuvio

Hiddleston mette al centro le vite di chi potrebbe essere sopravvissuto: gente che vive due volte una tragedia naturale storica raccontata ancora oggi da un interprete britannico per il National Geographic: Pompei è storia al presente. Gli scavi secolari permanenti narrano nuovi scenari quotidiani rendendo gli abitanti protagonisti sempre. Un 79 d.C. Immersivo... tra scienza e cinema c'è l'arte creative di un attore inglese. Dalla catastrofe naturale in parte annunciata alle persone che l'hanno vissuta in modi diversi. La prospettiva del protagonista (volto di Loki della Marvel) si sposta su tre figure esistite: un apprendista, una commerciante, e un pretoriano. L'umano quotidiano tra noi.

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