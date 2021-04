FILM ER CREATIVA Porno per vendetta che uccide... Le 3 storie sul“revenge porn” adolescenziale tratte dal film norvegese “NUDES”, coprodotte dalla RAI con il sostegno della Regione Emilia Romagna per la regia di Laura Luchetti, è già in distribuzione

NUDES è la rabbia e la vendetta degli adolescenti tra Internet e la sessualità. Atteggiamenti e falsi sentimenti (ma non solo) dei più giovani in un lavoro che coinvolge genitori e adulti. Una serie in 10 parti su 3 storie tutto girato e realizzato a flash di 20 minuti nel bolognese tra San Giovanni in Persiceto e le scuole di Casalecchio di Reno da Laura Luchetti. Ispirati alla diffamazione pornografica o pornografia vendicativa di un giovane contro un'altra (raramente ai danni di un compagno) in ripicche fatte con superficialità e leggerezza dalle conseguenze drammatiche e irreparabili. C'è da imparare dagli errori acerbi dei giovanissimi messi a nudo da una regista capace di indagare il problema dei social media con gli occhi dei ragazzi e delle ragazze di oggi. In genere chi attua anche in gruppo il “REVENGE” (porno per vendetta) paga alla lunga un prezzo altissimo in termini di maturità, crescita e rimorso... mentre chi lo subisce a volte perde la vita. Le immagini intime diffuse sul web possono uccidere figli e genitori.

Intervista sul set a Bologna di ER Creativa con LAURA LUCHETTI Regista

