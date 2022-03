Porretta: un'estate americana

La “old school” del soul americano anni 60 e 70 da noi sull'appennino alla 34^ edizione torna il “rhythm di Memphis” nell'Alto Reno tosco-emiliano. Ellison, Curtis Salgado (ispiratore dei “Blues Brother” e Belushi),Terry Odabi (donna del soul-blues 2022) e Bimeni con Larry Springfield, Selassie Burke (figlio di Solomon), tutti di nuovo in Italia per una estate termale bolognese a stelle e strisce. Porretta (città della musica) e dintorni ( “theValley of Soul”) in concerti e 'session' aperte al pubblico in una edizione dedicata ad Alan Lomax (prima serata del 20/7 in onore di James Brown). Dall'88 a oggi la kermesse ha ospitato oltre 1000 artisti (200 solo quest'anno) da tutto il mondo. Musica continua... al Parco Rufus Thomas, tra via Otis Redding e il Solomon Burke Bridge, nel cuore della regione si celebra il soul originale dello Street Food Village.

fz