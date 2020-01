JAZZ RSM Porter per voce soul di Joyce Dal Blue Note al Titano per MICROPHONIE stasera alle 21 un tributo a Cole Porter con la band JAZZ INC

per la prima volta sul Monte la cantante jazz newyorkese dalle radici gospel e tanto blues di matrice ritmica interpreta il soul di Cole Porter in un modo nuovo per il pubblico sammarinese un concerto con i suoi musicisti italiani della JAZZ INC.

fz

Intervista con JOYCE ELAINE YUILLE, Cantante gospel e bleus



