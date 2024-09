Portofranco San Marino: 65 ragazzi che hanno ricevuto un aiuto allo studio lo scorso anno scolastico "Rispondere ad un bisogno educativo più grande" è la mission della associazione.

Rispondere ad un bisogno educativo più grande. L’Associazione Portofranco San Marino, nata con la mission di aiuto gratuito allo studio rivolto ai giovani nella fascia dalle Elementari alle Superiori, ha presentato la sua attività e la sua pubblicazione "Uno sguardo che costruisce" nella Sala Montelupo di Domagnano.

"La nostra associazione si è posta come scopo quello di far scattare una responsabilità nei ragazzi a partire proprio dallo studio" spiega Donatella Agostini, curatrice del volume "Uno sguardo che costruisce" .



Nel corso dell’anno scolastico 2023-2024 i ragazzi che hanno frequentato Portofranco San Marino sono stati 65 (6 di Scuola Elementare, 25 di Scuola Media e 34 di Scuola Superiore). L’attività è stata condotta da 59 insegnanti volontari (5 studenti delle Superiori, 5 studenti universitari, 32 insegnanti in attività e n. 16 insegnanti in pensione). Il supporto è stato assicurato da n. 7 volontari ausiliari.

"I ragazzi in noi cercano una risposta che va oltre lo studio e per loro diventiamo un punto di riferimento" ha spiegato Stefania Arveda, insegnante e volontaria.

A raccontare il progetto i professori Gianni Mereghetti e Alberto Bonfanti, responsabili di Portofranco Italia. "L'attività è iniziata oltre venti anni fa nel Milanese, ma ci sono altre 50 realtà in Italia e all'estero. Complessivamente seguiamo 10mila ragazzi" ha spiegato Gianni Mereghetti, responsabile di Portofranco Italia.

"Realtà come questa andrebbero moltiplicate. E' un grande vantaggio per la nostra comunità poter contare sull'impegno dei volontari che offrono un grande servizio ai nostri ragazzi. Noi lavoreremo per integrare l'offerta formativa con nuove forme di sostegno utili, proprio come questa" ha concluso Teodoro Lonfernini, Segeretario alla Cultura.

Nel video le interviste a Donatella Agostini, Portofranco RSM, Stefania Arveda, insegnante e volontaria, Gianni Mereghetti, responsabile di Portofranco Italia, Teodoro Lonfernini, Segeretario alla Cultura

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: