TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:04 Cinema, prima storica co-produzione internazionale per San Marino 18:16 San Marino Calcio: Ingenito si dimette. Torna Biagioni 17:48 Board of Peace, l'opposizione: "È un attacco all'Onu" 17:43 Gino Strada con Germano-Teardo per la pace del cuore 16:58 L'inseguimento a squadre di pattinaggio dà il 9° oro all'Italia 16:39 Rimini, abusi sulla nipotina di 6 anni: 73enne condannato a 7 anni e 8 mesi 12:49 Piano Parallelo: l'opposizione propone la commissione d'inchiesta in tempi brevi 10:07 Arrestato a Rimini con un chilo di cocaina: fermato dalla Squadra Mobile
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Portofranco San Marino: al via il ciclo di formazione curato da Mind4Children

Intelligenza emotiva e warm condition al centro del primo incontro

di Giacomo Barducci
15 feb 2026

Ciclo formativo che nasce per rispondere ad un desiderio, espresso sia dai genitori sia dai docenti, di approfondire temi importanti dell’educazione e dell’apprendimento. Nascono con questo scopo gli eventi formativi promossi da Portofranco San Marino, curati da Mind4Children, spin-off dell'Università degli Studi di Padova condotti da Federica Chiarucci. Evento che fa seguito ad incontri che hanno registrato già forte interesse e numerosa partecipazione. Tema di questo primo appuntamento “l'intelligenza emotiva e warm condition”.

"Abbiamo ideato questo percorso formativo innanzitutto per i volontari che partecipano all'associazione Portofranco - sottolinea Federica De Filippo, docente e volontaria Portofranco - perché ci siamo resi conto che le esigenze e le necessità dei ragazzi sono estremamente varie, hanno tante sfumature e per poter offrire un servizio profondo, non solo dal punto di vista scolastico, ma innanzitutto umano,  è necessario avere una formazione, avere qualcuno che ci guida e ci dia anche dei suggerimenti di valore".

I prossimi appuntamenti in programma il 27 febbraio, 28 marzo e 9 maggio sono pensati come corsi a gruppi con iscrizione e trattano temi di didattica più specialistici: la conoscenza di base per una didattica inclusiva il 27 febbraio e relazionarsi con studenti con DSA il 28 marzo. Il ciclo di formazione è patrocinato dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e della Segreteria di Stato Sanità.

Nel servizio l'intervista a Federica De Filippo (Docente e volontaria Portofranco San Marino)




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura