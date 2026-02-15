EDUCAZIONE Portofranco San Marino: al via il ciclo di formazione curato da Mind4Children Intelligenza emotiva e warm condition al centro del primo incontro

Ciclo formativo che nasce per rispondere ad un desiderio, espresso sia dai genitori sia dai docenti, di approfondire temi importanti dell’educazione e dell’apprendimento. Nascono con questo scopo gli eventi formativi promossi da Portofranco San Marino, curati da Mind4Children, spin-off dell'Università degli Studi di Padova condotti da Federica Chiarucci. Evento che fa seguito ad incontri che hanno registrato già forte interesse e numerosa partecipazione. Tema di questo primo appuntamento “l'intelligenza emotiva e warm condition”.

"Abbiamo ideato questo percorso formativo innanzitutto per i volontari che partecipano all'associazione Portofranco - sottolinea Federica De Filippo, docente e volontaria Portofranco - perché ci siamo resi conto che le esigenze e le necessità dei ragazzi sono estremamente varie, hanno tante sfumature e per poter offrire un servizio profondo, non solo dal punto di vista scolastico, ma innanzitutto umano, è necessario avere una formazione, avere qualcuno che ci guida e ci dia anche dei suggerimenti di valore".

I prossimi appuntamenti in programma il 27 febbraio, 28 marzo e 9 maggio sono pensati come corsi a gruppi con iscrizione e trattano temi di didattica più specialistici: la conoscenza di base per una didattica inclusiva il 27 febbraio e relazionarsi con studenti con DSA il 28 marzo. Il ciclo di formazione è patrocinato dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e della Segreteria di Stato Sanità.

Nel servizio l'intervista a Federica De Filippo (Docente e volontaria Portofranco San Marino)

