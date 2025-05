Poste San Marino celebra le Forze dell’Ordine con due nuove monete da collezione Emesse due monete in argento dedicate a Gendarmeria e Polizia Civile per onorare coraggio e servizio

Poste San Marino rende omaggio ai Corpi Militari e di Polizia sammarinesi con la nuova edizione della serie numismatica iniziata nel 2024. Dopo il successo della moneta dedicata alla Guardia di Rocca, l’edizione 2025 propone due monete da 10 euro in argento, versione proof, dedicate alla Gendarmeria e alla Polizia Civile, figure simbolo di impegno quotidiano e tutela della collettività.

Realizzate dall’artista Antonella Napolione e coniate in soli 2.500 esemplari ciascuna, le monete si distinguono per l’elevata cura nei dettagli e per l’applicazione di elementi che valorizzano le uniformi raffigurate, conferendo una forte identità visiva.

La Gendarmeria, fondata nel 1842, è impegnata nella sicurezza pubblica e nella prevenzione dei reati. La Polizia Civile, evoluzione dei Vigili Urbani, opera dal 1958 con competenze in materia civile, ambientale, sanitaria e tributaria.

“Queste emissioni rappresentano il valore e la dedizione delle nostre forze dell’ordine – afferma il Direttore Generale di Poste, Gian Luca Amici – e offrono ai collezionisti un’occasione unica per celebrare l’identità sammarinese.”

Le monete saranno disponibili dal 29 maggio 2025 presso lo shop di Piazzetta Garibaldi, San Marino Città, e sul sito ufficiale www.poste.sm.





