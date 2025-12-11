Poste SPA presenta l'album “12 frammenti di storia sammarinese”

“Un progetto che permette di avvicinarsi alla filatelia e alla storia in una trasmissione del passato utile a conoscere il presente e immaginare li futuro”.- Il Presidente di Poste Spa, Erik Casali, inquadra il contesto nel quale nasce l'album da collezione, che trasmette 12 tappe, 12 frammenti di storia sammarinese.

“La nostra volontà - spiega il Direttore di Poste SPA, Gian Luca Amici - è quella di avvicinare le nuove generazioni all'arte della filatelia e abbiamo pensato di realizzare quindi un album che racconta la storia di San Marino in 12 tappe a cui corrispondono 12 francobolli, francobolli adesivi. Chi ha questo album ha la possibilità di andarli ad attaccare e collezionarli”.

“Un approccio sintetico alla storia, ma scientifico e documentato – dice Verter Casali che ha curato i contenuti – contro la pseudostoria e al di là degli stereotipi": “Abbiamo scelto 12 momenti salienti – prosegue Casali - perché è chiaro che abbiamo dovuto fare una sintesi, insomma la storia di San Marino è talmente articolata e lunga che è impossibile riassumerla in 12 frammenti, come sono stati chiamati. Però penso che siano caratteristici, sono particolari e tra l'altro con il breve testo che accompagna ogni francobollo uno riesce ad avere una visione abbastanza sintetica ma abbastanza completa del nostro percorso millenario”.

Anche un QR code che permette di collegarsi al podcast di Giuseppe Giardi, autore di “Storia in flanella”, linguaggi e mezzi diversi per tramandare: “Sono veramente felice di far parte di questo progetto perché segue un po' quello che abbiamo cercato di fare durante questi anni, cioè portare una materia scientificamente e storicamente accurata però in una veste diversa da quella del libro e del saggio che rimangono comunque strumenti imprescindibili. Quindi siamo online su YouTube e su Spotify con 12 episodi, oggi il primo per 4 settimane poi faremo 3 miniserie durante gli anni per seguire il cambiamento di questa San Marino dagli inizi fino ad arrivare ai giorni nostri”.

L'arte della filatelia nei bozzetti curati da Cristian Ceccaroni: “Sono dei bozzetti, dei disegni, degli acquarelli che trattano appunto di questo argomento realizzati in collaborazione, se vogliamo, con l'aiuto di Verter Casali. Io ho cercato di concretizzare queste idee sulla storia appunto del nostro stato”. Un progetto supportato dalle Segreteria Turismo e Istruzione. “”Uno strumento anche per i turisti, tradotto in inglese - dice Il Direttore del Dipartimento Turismo – ricordando quanto la filatelia sia veicolo di promozione della Repubblica nel mondo. Dalla Segreteria Istruzione ancora l'accento sul valore educativo del progetto per le nuove generazioni.