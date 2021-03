RICORRENZA BOLOGNESE 'PPP 99': aspettando il centenario di Pasolini A 99 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini a Bologna la Cineteca comunale propone nel mese di marzo l'omaggio al poeta e regista con il restauro e rimontaggio di inediti e antologie d'archivio

PPP 99: 'PierPaoloPasolini', nato il 5 marzo 1922 (friulano di Casarsa nativo di Bologna), aspettando il prossimo centenario di primavera. Finito il restauro di “COMIZI D'AMORE” e “APPUNTI per un'ORESTIADE AFRICANA” i lungometraggi vengono proposti integralmente su piattaforma “Il Cinema Ritrovato” accompagnati dal lavori di montaggio e riedizione di altri inediti e materiali archivistici mai visti prima. La Cineteca festeggia “Fuori sala”: 30 giorni di capolavori” con ricordi, interviste (a Pelosi ad esempio) e testimonianze (il 1971della fotografa Letizia Battaglia). Daniele Maresco autore di Cinico TV con Ciprì -regista estremo e sperimentatore della prima ora anche in RAITRE anni 80 è 90- dichiara di dovere tutto a Pasolini e per questo lavora da tempo al progetto PPP 99. Montaggi d'archivio di vari autori e ricercatori mostrano l'uomo di cultura tra il più importanti del 900 in situazioni poco note ad esempio mentre gioca a calcio con il Bologna fine 60.

