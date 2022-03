CENTENARIO PASOLINIANO PPP100: Pasolini "non esiste la fine" 100 anni fa nasceva a Bologna Pier Paolo Pasolini da Casarsa in Friuli a Roma, in Regione e anche a San Marino, tante le iniziative per ricordare il poeta e regista scomodo assassinato a Ostia nel 1975

Il poeta nasce e si forma al liceo Galvani e in università. Durante il periodo bolognese sviluppa la sua lingua “evocativa” pubblicando poesia “furlana” e guardando alla critica figurativa: 2 mostre lo comprovano. Aveva vissuto attraverso il fratello la Resistenza ma non la Liberazione che considerava inconclusa. Sempre contro dichiarandosi comunista subiva l'attacco sprezzante del potere, e dai cinegiornali trasudava... Casarsa della Delizia (con un nome così bello) sul Tagliamento paese d'origine della madre è il luogo dove riposa (nella sua “dopostoria” sepolta) lo scrittore con la famiglia e il padre ex militare fascista originario di Ravenna. Oggi la sua declamazione: “IO SONO LA FORZA DEL PASSATO” non vale solo a Roma dove è solo arrivato per essere assassinato anche se i poeti “non possono morire” - come dice Moravia.

