Pravo/Madonna: "le Bambine" del pop

Madonna canta in pubblicità per un profumo LA BAMBOLA di Patty Pravo trasformando le due icone del musica in nuove muse pop mondiali anche sul web e nel mondo della moda

di Francesco Zingrillo
14 gen 2026

THE ONE è il profumo ma le vere primedonne multimediali e musicali sono loro: MADONNA e PRAVO in una liaison a distanza che le esalta anche al di fuori dello spettacolo pop. LA BAMBOLA della famosa canzone italiana del 1968 è PATTY/MADONNA, appunto. Sentire cantare l'italo-americana fa immaginare la cantante italiana com'è oggi. Lo spot anticipa il tour e un nuovo disco d'inediti segnando una nuova immagine discografica. Il corsetto sensuale e canoro della star del pop statunitense pesca a piene mani dal talento naturale di Patty Pravo.




