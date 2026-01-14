Pravo/Madonna: "le Bambine" del pop

THE ONE è il profumo ma le vere primedonne multimediali e musicali sono loro: MADONNA e PRAVO in una liaison a distanza che le esalta anche al di fuori dello spettacolo pop. LA BAMBOLA della famosa canzone italiana del 1968 è PATTY/MADONNA, appunto. Sentire cantare l'italo-americana fa immaginare la cantante italiana com'è oggi. Lo spot anticipa il tour e un nuovo disco d'inediti segnando una nuova immagine discografica. Il corsetto sensuale e canoro della star del pop statunitense pesca a piene mani dal talento naturale di Patty Pravo.







