MEETING RIMINI 2020 Premeeting e iscrizioni: il punto del Direttore Il Meeting 2020 Special Edition sarà sempre visibile sul sito del Meeting Rimini e su YouTube, iscrivendosi mediante un codice QR, partecipare in presenza agli eventi durante la settimana. Ci aggiorna sui lavori il Direttore generale della kermesse di CL

Lavorano a testa bassa... le avanguardie (50 persone in tutto) dei volontari arrivate per permettere a tutti di partecipare anche a più incontri e convegni di persona dopo aver prenotato ad accredito@meetingrimini.org. " Un solo incontro non basta! " (e lo dicono gli stessi organizzatori) fino ad esaurimento posti si segue ciò che si desidera di più (per diversi giorni) utilizzando sempre lo stesso indirizzo e-mail d'iscrizione al sito.

fz

Intervista con EMMANUELE FORLANI Direttore Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli

I più letti della settimana: