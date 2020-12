Premi dall'estero per il film-opera Rivale: doppio orgoglio per San Marino

Premi dall'estero per il film-opera Rivale: doppio orgoglio per San Marino.

Doppio orgoglio, per San Marino, quello arrivato con il riconoscimento da parte dell'International Film & Art Festival di Buenos Aires. Infatti il film-opera Rivale, diretto dal Maestro Augusto Ciavatta, in collaborazione con la Sagra Musicale Malatestiana di Rimini, ha ottenuto il premio per migliore artista, alla soprano HsiaoPei Ku, e migliore Musica di un Documentario Musicale, al direttore dell'opera Ciavatta e a Lucia Ronchetti.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



“È un riconoscimento che ci riempie di orgoglio - commenta il M° Augusto Ciavatta – in quanto conferma le capacità di affermazione delle istituzioni culturali sammarinesi a livello internazionale.” Nel 2019 il film è stato presentato al Roma Europa Festival di Roma e al cinema Fulgor di Rimini. Sarebbe stato proiettato, in questi giorni, anche qui a San Marino, in occasione dell'evento conclusivo della Rassegna Musicale d'Autunno, costretta però alla sospensione. L'appuntamento sarà quindi riprogrammato non appena la situazione sanitaria lo permetterà.



I più letti della settimana: