Premio Alberto Sordi, riconoscimenti anche ai sammarinesi Giuseppe Giardi e Samuel Tarini

Celebrare il talento in un'epoca che spesso fatica a riconoscere il merito. È con questo spirito che l'Alberto Sordi Family Award andato in scena al Teatro Titano di San Marino. Un'edizione, la 2026 profondamente emozionante, guidata dalla direzione artistica del fondatore Igor Righetti che quest'anno ha voluto dedicare un momento molto toccante alla memoria della contessa Patrizia De Blanck. L'ultima leonessa della televisione scomparsa di recente aveva raccontato proprio nel docufilm internazionale Alberto Sordi Secret girato anche a San Marino, la sua intensa storia d'amore vissuta nel 1970 con il grande attore romano. Il premio diventa così non solo un riconoscimento per il talento, ma un vero e proprio ponte tra passato e presente.

A ritirare il prestigioso basso rilievo dorato, nato per valorizzare chi contribuisce alla crescita critica e culturale della società, 11 protagonisti del mondo dell'informazione e dello spettacolo. In una giornata sammarinese, all'insegna del ricordo e soprattutto della meritocrazia, tra i premiati c'è il direttore generale di San Marino RTV, Roberto Sergio, volti noti come Simone Ventura e Francesca Pascale, attivista nel campo dei diritti civili e degli animali.

"Il mio tema principale - spiega la Pascale - è che questo questa classe dirigente di destra per la prima volta sposi completamente i diritti civili, introducendo il reato di omotransfobia, l'educazione sessuale dall'infanzia. Sul tema degli animali devo dire che questo governo ci ha dato grandissime soddisfazioni, introducendo più pene molto più severe riguardo al maltrattamento degli animali".

Ad unirsi a un albo stellare, che in passato ha celebrato anche premi Oscar, ci sono due sammarinesi, Giuseppe Giardi che ha diffuso tramite podcast e social la storia di San Marino, e Samuel Tarini, che su TikTok ha raccolto centinaia di migliaia di follower.

"Ho cercato di raccontare la storia di San Marino - spiega Giardi - e di renderla accessibile e fruibile ai più. Chiaramente questo premio mi motiva a continuare nel solco che abbiamo tracciato già in questi anni e a continuare il lavoro che ho fatto". Un pioniere perché usando social e podcast in qualche modo la storia di San Marino è arrivata tramite mezzi innovativi. "Sì, di questo sono orgoglioso" dice il divulgatore.

"Volevo iniziare a a portare qualcosa anche di diverso - racconta Tarini - qualcosa di nuovo, quindi rapportarmi anche allo sport, alla moda, qualcosa che, diciamo, non ho fatto nell'ultimo periodo. Questo premio qua mi darà un grande stimolo per arrivare a ciò che aspiro".







