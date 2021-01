FILATELIA Premio “Communication Arts - Award of Eccellence 2021” per San Marino Un progetto con valenza sociale, realizzato con Ufficio Numismatico e Filatelico di San Marino, che mi rende molto orgoglioso, ha commentato Davide Pagliardini, autore della serie

Premio “Communication Arts - Award of Eccellence 2021” per San Marino.

La Repubblica di San Marino si è aggiudicata il Premio “Communication Arts - Award of Eccellence 2021” nella sezione Typography Annual con la serie postale Francobolli augurali, emessa il 16 giugno 2020.



La rivista raccoglie il meglio della comunicazione visiva a livello mondiale nel proprio catalogo Annual, una delle pubblicazioni più influenti del settore. Il Premio è stato assegnato da una giuria formata da esperti che selezionano le opere per le seguenti categorie: illustrazione, fotografia, media interattivi, pubblicità, tipografia, design. Ogni anno su migliaia di partecipanti, solo pochissimi vengono scelti per entrare a far parte del libro.

“Ricevere questo premio per il secondo anno, sempre per un progetto realizzato con Ufficio Numismatico e Filatelico di San Marino mi rende molto orgoglioso. ha commentato Davide Pagliardini, il giovane sammarinese autore della serie postale - significa che il lavoro che svolge in generale l’Ufficio ha grande rilevanza oltre che nel mondo filatelico anche in quello della grafica visuale, e basterebbe vedere le collaborazioni che realizza con i vari artisti e designer. Ma è molto bello per me anche perché significa che i miei progetti di lettering riescono ad oltrepassare i confini non sono nazionali, ma anche internazionali".. Progetto con un messaggio sociale che è arrivato in tutto il mondo.

