Premio nazionale Emergency per la scrittura a una studentessa sammarinese Nuovo riconoscimento per la Scuola del Titano

É una studentessa sammarinese la vincitrice della XIII edizione del Premio Nazionale Teresa Sarti Strada, lo comunica la Scuola Media di Fonte dell'Ovo, si tratta di Zoe Niamkei Koyè, allieva della 2G. Su suggerimento dei professori di Lettere Sabrina Bernardi e Michele Ghiotti, Zoe, che ha da sempre messo in luce un talento non comune per la scrittura, una speciale sensibilità e una notevole originalità di pensiero, ha partecipato al concorso, risultando la migliore tra centinaia di partecipanti, nella categoria degli elaborati scritti. La premiazione si svolgerà sabato 27 maggio a Milano e si concluderà con il versamento alla scuola di 800 euro per fini didattici.

Da oltre 10 anni Emergency promuove il concorso, dedicato alla memoria di Teresa Sarti Strada, docente e cofondatrice con il marito Gino della nota ONG, nelle scuole primarie e secondarie di I grado.

Il premio, che prevede tre categorie - elaborati grafici, elaborati scritti e produzioni audio/video - si propone di far riflettere sui valori della pace, della solidarietà, dei diritti umani e della giustizia sociale. Il tema di quest’anno era la scelta, da intendersi sia come autodeterminazione nella formazione della personalità a prescindere dalla situazione di partenza, sia come presa di posizione che può avere risvolti concreti nella realtà che ci circonda.

