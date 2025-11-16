Premio Rino Chezzi: vince la pittura del sammarinese Lorenzo De Luigi

È la terza edizione del concorso Alberto Rino Chezzi – Illuminati dall’arte, organizzato dalla Giochi del Titano in collaborazione con la cooperativa Tre Arrows e Club 41 San Marino, nel nome e nel ricordo dell’indimenticato presidente/artista prematuramente scomparso. Ad aggiudicarsi il premio unico di 10mila euro, tra oltre 20 giovani artisti under 30 residenti a San Marino o cittadini all’estero, è il sammarinese Lorenzo De Luigi.

La sua opera, scelta da una giuria qualificata, è un dipinto, olio e acrilico su tela. “Burned Alive”: i protagonisti sono degli insetti, gli animali più umili della catena alimentare. Le dinamiche sono rovesciate, le api laboriose insieme riescono a sopraffare il calabrone, loro predatore naturale. Rappresentano un messaggio politico: il singolo che quando diventa collettività acquisisce potere, può dire la sua. La sopravvivenza che nasce dal sacrificio. L’opera è una parafrasi del dualismo tra regno animale e società.

"Io lavoro da un po' di anni - racconta Lorenzo De Luigi, artista vincitore - su una tematica che è l'entomologia, quindi tratto gli insetti, e attraverso ciò, attraverso la natura, cerco di indagare su curiosità tra uomo e natura. Cerco di condividere le cose che succedono sia nella società umana che in quel mondo molto vicino a noi ma poco studiato. Io ho 27 anni, sono diplomato all'Accademia di Belle Arti di Venezia e attualmente sto lavorando con il mondo del tatuaggio. Allo stesso tempo porto avanti la pittura parallelamente tutti i giorni".

Nel video l'intervista a Lorenzo De Luigi, artista vincitore







