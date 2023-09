Presentata alla Reggenza l'ultima fatica in campo giuridico di Alvaro Selva

Presentato in udienza alla Reggenza il manuale dell'avvocato Alvaro Selva “Lineamenti di Diritto Processuale Penale nella Repubblica di San Marino”. Ad introdurre il volume ai Capi di Stato il Segretario alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini, che ha sottolineato l'importante ruolo svolto da Selva nei confronti dei giovani che si affacciano alla professione forense. Dalla Reggenza il plauso all'ultima di una già ricca e prestigiosa produzione in campo giuridico, “risultato di anni di studio e ricerca nel delicato terreno del diritto”. "Volume – aggiungono – che fa seguito alle corpose novelle legislative recentemente introdotte, che hanno modificato e integrato anche il processo penale sammarinese". Apprezzata dai Capitani Reggenti la presenza nel manuale anche delle riforme in materia di astensione e ricusazione dei magistrati e la riforma generale dell'ordinamento giudiziario, "che hanno qualificato in maniera importante la corrente legislatura e il cui valore – sottolineano – è stato riconosciuto anche dagli organismi internazionali".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: