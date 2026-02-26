LIBRI Presentata alla Reggenza 'Sulle Tracce della Libertà': fiaba per bambini ambientata sul Titano Il volume è scritto da Elena Carattoni, illustrato da Francesca Santi e edito da Gaby Books

Tre fratellini, una nobile principessa da ritrovare e un drago minaccioso. Indizi magici e avventure tra porte, gallerie, fontane, la Cava dei Balestrieri e le tre torri del Monte Titano. Fino ad arrivare a Palazzo Pubblico e alla scoperta: la principessa è la libertà, valore da difendere con coraggio e responsabilità. È la trama di ‘Sulle Tracce della Libertà’: una fiaba itinerante per bambini scritta dall’insegnante Elena Carattoni, illustrata da Francesca Santi e pubblicata dalla casa editrice sammarinese Gaby Books, che con il linguaggio del gioco e della fantasia aiuta a scoprire le bellezze culturali e artistiche della Repubblica e i valori su cui si fonda.

L’autrice ha presentato il libro ai Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, giovedì in udienza a Palazzo Pubblico. A introdurla, l’intervento del Segretario all’Istruzione, Teodoro Lonfernini, che ha sottolineato come “parlare di libertà ai bambini” significhi “compiere un atto di lungimiranza” e “rendere caro questo valore a coloro che avranno l’onere di custodirlo e tramandarlo”. Nata nell’estate del 2024, l’idea di Carattoni di raccontare questa fiaba ha preso forma prima nelle aule di scuola e poi, ora, su carta.

Nelle pagine, un monito rivolto ai cittadini di domani, come spiega l'autrice a margine della presentazione: “Continuare a credere nella libertà e anche a impegnarsi perché continui ad esserci, perché purtroppo non possiamo dare per scontato nulla. Impegnarsi per il mantenimento della libertà, crederci sempre”. Il volume, ha detto nel suo intervento il Capitano Reggente Matteo Rossi, “arriva dritto al cuore e alla fantasia di chi, come i giovani sammarinesi, sta iniziando ad affezionarsi ai valori che sono parte delle nostre radici”. Lorenzo Bugli ha espresso l’encomio della Reggenza a tutti coloro che hanno collaborato al libro, “per averci donato uno sguardo inedito sul nostro Paese affinché le giovani generazioni siano sempre più prossime alle nostre Istituzioni”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: