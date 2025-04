CONFERENZA Presentata alla Stampa Estera l'ultima produzione della San Marino Rtv: "Modigliani" Il Dg Roberto Sergio: "La Tv di Stato è azienda internazionale ed ora esce dalla vecchia concezione di tv locale"

L'ultima produzione televisiva della San Marino Rtv, “Modigliani”, di Paolo Mieli, presentata alla Stampa Estera di Roma. Inizia l'11 aprile alle 22 e poi ogni venerdì la nuova avventura della San Marino Rtv, presentata nella sede dell'Associazione della Stampa Estera di Roma: “Modigliani”, documentario in 10 puntate sul pittore livornese, con Paolo Mieli.

Per raccontare l'artista, ospiti d'eccezione come Tomaso Montanari, Riccardo Scamarcio che lo ha interpretato nel film di Johnny Depp, e Corrado Augias, che ha deliziato la platea con aneddoti sconosciuti.

Una nuova sfida all'insegna della cultura per l'emittente di Stato. Presente anche la presidente della commissione di vigilanza Rai, la senatrice Barbara Floridia. Prodotto da Paolo Alberti, curato da Valentina Antonioli, calorosamente ringraziata da Paolo Mieli per la preziosa assistenza, il documentario ricostruisce la vita e l'opera dell'artista, con documenti inediti, oltre a testimonianze di esperti come Christian Parisot.

Nel video le interviste a Paolo Mieli, giornalista e scrittore; Roberto Sergio, Direttore Generale San Marino Rtv; Barbara Floridia, presidente commissione di vigilanza Rai

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: