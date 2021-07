Presentata la biografia di Roberto Valducci: una vita tra impresa, famiglia e amore per l'arte

“Cammina e arriverai al sole”: una frase simbolica che descrive la storia di Roberto Valducci e che dà il titolo alla biografia dedicata al fondatore del Gruppo Valpharma, tra famiglia, amore e passione per il lavoro e per il territorio. Al teatro Titano l'evento di presentazione con l'autore del libro – il giornalista e scrittore Sergio Barducci – e i familiari, insieme a letture dedicate all'imprenditore. Tra le passioni di Valducci, anche quella per il cinema, con il contributo dato al San Marino Film Festival. Forte il legame con la famiglia: una delle figure di riferimento, per Roberto, è stata la nonna. Sua è la frase sulla copertina della biografia.

Nel servizio, l'intervista ad Alessia Valducci, presente Valpharma Group