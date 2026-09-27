2026/2027 Presentata la stagione teatrale a San Marino: l'apertura giovedì 22 ottobre Il cartellone comprende in totale tredici spettacoli, distribuiti tra il Teatro Titano, il Teatro Nuovo e il Teatro Concordia. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.00

Dalla prosa alla musica, dalla danza alla contaminazione fra le diverse forme dello spettacolo dal vivo; è un percorso che affronta grandi temi quello pensato per la stagione teatrale 2026/2026 a San Marino. Un viaggio tra la memoria e il presente, le domande dell’esistenza, il desiderio di immaginare il futuro. Temi a cui gli spettacoli rispondono con storie, linguaggi e prospettive differenti.

"Sicuramente i nomi non mancheranno - afferma Vito Testaj, dirigente Istituti Culturali - da Ambra Angiolini a Stefano Massini, fino a Nicolo Govoni. Ci saranno poi due segmenti in particolare, a cui noi teniamo molto, come tutti gli anni: 1-2-3...Scena!, con una selezione di spettacoli di alta qualità per i più piccoli, e poi riprenderà "A doppio filo", sempre condotto da Fabrizio Coniglio, anche quest'anno come lo scorso anno, con quattro interpreti che ci racconteranno della loro creatività".

Il cartellone comprende in totale tredici spettacoli, distribuiti tra il Teatro Titano, il Teatro Nuovo e il Teatro Concordia. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.00: "L'elemento attorno al quale lavoriamo - evidenzia Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato alla Cultura - da un punto di vista politico, è esclusivamente quello di creare una comunità teatrale a disposizione della nostra comunità, di cittadini, di persone interessate, che possono proprio attraverso il teatro e attraverso le sue manifestazioni sentirsi parte viva, assolutamente coinvolta di quella comunità".

Nel servizio l'intervista a Vito Testaj (Dirigente Istituti Culturali) e Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato Cultura)

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