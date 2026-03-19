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Presentate le candidate del premio internazionale "Donne che cambiano il mondo", promosso dall'Associazione Emma Rossi

Provengono da 6 Paesi del mondo. 3 sono sammarinesi: Daniela Savioli, Milva Ceccoli e Suor Lorella Chiaruzzi

di Laura Bonaiuti
19 mar 2026

“Donne che cambiano il mondo”, il titolo della 4° edizione del Premio Internazionale Emma Rossi, che vuole valorizzare il ruolo e l’impegno femminile, promosso dalla omonima associazione per mantenere viva l'eredità e la missione della politica sammarinese, scomparsa prematuramente nel 2003.

Questa volta, l'Associazione Emma Rossi ha tratto spunto dai 70 anni dalla nascita dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, nel dicembre 1955, un sistema pubblico che consente a tutti i cittadini di accedere alle cure. Il ruolo delle donne è stato perciò considerato guardando all’ambito dell’assistenza sanitaria, sociale e umanitaria:

presentate ufficialmente a Domagnano, 17 candidature provenienti da tutto il mondo, tra le quali tre sammarinesi: Daniela Savioli, volontaria nelle zone più povere del Kenya; Milva Cèccoli, che ha creato una Fondazione per garantire cure e assistenza a persone con disabilità intellettive, e Suor Lorella Chiaruzzi, francescana, impegnata in missioni umanitarie in Tanzania ed Etiopia.

Tra le candidate, anche Sara Bucci, giornalista, proposta dalla Consulta per l'Informazione della Repubblica, e altre che provengono da Argentina, Congo, Palestina, Italia e Regno Unito.

Un compito non facile per la giuria chiamata a selezionare una vincitrice, che otterrà un premio di 5000 euro; una giuria tutta al femminile, capitanata da Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza di Roma.

L'evento nella sala Montelupo di Domagnano, è stata anche l'occasione per presentare il libro “Amelia e le altre” di Oriana Maroni, che ha dialogato con la vicepresidente dell'Associazione, Laura Rossi. Un romanzo, pubblicato nel 2024, che racconta storie di donne Riminesi nel periodo dei bombardamenti durante la seconda guerra mondiale.




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