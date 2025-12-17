FESTIVITÀ Presentati alla Reggenza i calendari 2026 di BAC, BSI e BSM Arte e fotografia protagoniste

Tre calendari, tre opere di pregio celebrate in una udienza corale. La dimostrazione tangibile e costante della sensibilità degli istituti bancari verso la cultura e il territorio. Una presentazione, introdotta dal Segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti che si rinnova anche quest'anno, a ridosso del Natale, di fronte ai Capi di Stato.

L'omaggio ad Aldo Volpini nel progetto di Banca Agricola e Commerciale - illustrato dal Presidente Emanuele Cesarini - che ne celebra l'opera trasversale a 50 anni dalla scomparsa. Mese per mese, una serie di dipinti ispirati a San Marino, al territorio e ai suoi colori. Un patrimonio riscoperto grazie a Massimo e Andrea Selva, gli eredi Volpini, impegnati nella valorizzazione dell'opera del Maestro e della sammarinesità più autentica.

L'arte, filo conduttore anche nel calendario d'autore di Banca Sammarinese di Investimento dedicato a Giuseppe Santomaso, tributo ad uno dei massimi rappresentanti dell'astrattismo lirico ed espressionista del Novecento, capace di fondere elementi materici, luce, colore e tensione emotiva. L'obiettivo, centrato, da BSI nel “sostenere la bellezza e la creatività” – rimarca il Presidente Gabriele Monti, ricordando il sodalizio con la Fondazione Cino Mularoni per la diffusione della cultura nel Paese.

Per il secondo anno consecutivo Banca di San Marino guarda alla fotografia, catturando per il proprio calendario scatti provenienti dal catalogo del 33° Concorso Fotografico Internazionale Turismo nel Mondo, in sinergia con l'Associazione Sammarinese Foto Amatori. Ogni foto è un frammento di mondo, lo stimolo al viaggio e all'apertura, all'interno di un percorso visivo fatto di “atmosfere vicine e lontane” – spiega la Vice Presidente Jessica Gasperoni.

Calendari, “manifesto di responsabilità e di affezione ad un territorio unico e speciale - osservano i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli - “strumento di comunicazione che è anche una trama di valori, la narrazione di qualcuno o di qualcosa che ha lasciato un segno nella comunità di appartenenza. Ci portano – conclude la Reggenza – bellezza e inedito, ma anche il monito ad impegnarsi per riempire ogni giorno di lavoro serio, responsabilità sociale e successi condivisi”.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: