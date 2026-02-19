APPELLO Presentati gli atti del Forum del Dialogo: quando la pace passa attraverso i comportamenti di ogni giorno Un ruolo fondamentale per una società di pace lo svolge la scuola. Riferimenti, dagli organizzatori, a Papa Francesco e a Papa Leone

La pace può e deve passare anche attraverso i comportamenti di tutti i giorni e l'educazione. A Domagnano la presentazione degli atti del settimo Forum del Dialogo. Si guarda ai “costruttori di pace”, quindi a tutte quelle persone che possono dare il loro contributo per una convivenza migliore, in famiglia, nelle associazioni, nel volontariato, sul lavoro e, più in generale, nei gruppi sociali. Al centro idee, contributi, progetti. Citati sia Papa Francesco che Papa Leone. Fondamentale la scuola, per educare le nuove generazioni al rispetto.

"Non basta più parlare di pace o desiderarla - afferma Renato Di Nubila, responsabile scientifico del Forum -. Bisogna che generazioni giovani e adulte si adoperino per costruire realmente un livello di relazioni sane e positive: sono la radice vera della pace fra gli uomini".

"Quando Papa Francesco ha invitato alla pace disarmata e disarmante - aggiunge Gian Luigi Giorgetti, componente del gruppo di progetto del Forum e rappresentante della Diocesi - non si riferiva soltanto al disarmo, ma anche a tutte quelle situazioni che creano fratture, sopraffazione, quindi la marginalità, le problematiche sociali, la violenza sui social".

Per questa edizione del Forum il contributo della cooperativa InVolo. "Abbiamo portato le nostre testimonianze, la nostra pace nel quotidiano - dice Maurizio Ceccoli, presidente della cooperativa - che corrisponde al coraggio di assumersi la responsabilità della pace nel quotidiano", insieme al fatto di "avere una parola di apertura e non di chiusura. E' quello che si cerca di fare in cooperativa, attraverso l'educazione dei ragazzi".

Nel servizio le interviste a Renato Di Nubila (responsabile scientifico Forum del Dialogo), Gian Luigi Giorgetti (gruppo di progetto Forum del Dialogo) e Maurizio Ceccoli (presidente cooperativa InVolo)

