TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:30 Da King: marcia per la vittoria... (della morte) 10:38 Miss Italia 2025, svelata la giuria della finale 09:33 Iss: San Marino entra per la prima volta nell'European Palliative Care Atlas 2025 dell'OMS 08:38 La Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo, "È stato un atto di aggressione" 07:35 Tragedia al Passo delle Streghe, morto 38enne del Ferrarese: recuperato il corpo all’alba
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Presentato a San Marino l'evento dedicato alla regina Maria di Romania per i 150 anni dalla nascita

Sabato prossimo, 13 settembre, Palazzo Kursaal ospiterà una mostra fotografica e di scultura, una conferenza accademica, la presentazione dell'autobiografia “Regina Maria – La storia della mia vita”, e al culmine della giornata un concerto lirico

10 set 2025

150 anni fa nasceva Maria di Sassonia-Coburgo-Gotha, poi sovrana di Romania. Nipote della regina Vittoria del Regno Unito, sposò il futuro erede al trono di Romania, Ferdinando. Distintasi per il coraggio, la diplomazia e l'amore per la sua nazione, venne chiamata “madre dei romeni”.

L'associazione culturale romeno-sammarinese “Dacia senza frontiere” ha deciso di dedicare una giornata, quella del 13 settembre, al ricordo della sovrana. Palazzo Kursaal ospiterà una mostra fotografica e di scultura, una conferenza accademica, la presentazione dell'autobiografia “Regina Maria – La storia della mia vita”, e al culmine della giornata un concerto lirico, omaggio alla memoria della regina.

"Questa è una grande occasione nella quale andiamo ad omaggiare la nascita di una grande sovrana romena, la regina Maria di Romania - spiega Mihaela Anghel, presidente associazione Dacia senza frontiere e cantante lirica -, ed è un'occasione in cui possiamo unire i due popoli, quello di San Marino e della Romania, vista anche la numerosa comunità romena che si trova sul territorio sammarinese".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura