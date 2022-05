Presentato ai Capitani Reggenti il francobollo per il bicentenario della scomparsa di Napoleone L'emissione del francobollo completa le iniziative proposte per l'occasione

Essenziale ed elegante in una veste grafica che ritrae i profili di Napoleone Bonaparte ed Antonio Onofri, unico sammarinese a meritarsi il titolo di “Padre della Patria”, l'attualità del messaggio affidato al francobollo viene sottolineata dai Capitani Reggenti, nel corso della Udienza di presentazione dell'emissione filatelica che- aderendo al Comitato Nazionale italiano- commemora il bicentenario della scomparsa di Napoleone Bonaparte.

Un fascino quello del francobollo – evidenzia il Segretario Marco Gatti- che non perde appeal nemmeno nell'era avanzata del web ”e ricorda come l'omaggio a Napoleone diventi occasione per approfondire la conoscenza del periodo che lo vide protagonista della campagna d'Italia e del suo particolare rapporto con San Marino, che rimase indenne dalla pretese napoleoniche anche grazie alla diplomazia di Antonio Onofri.

Due profili che diffonderanno l'immagini di San Marino nel mondo, testimonianza di impegno civile e costane, necessario per preservare indipendenza e libertà. La medaglia che raffigura l’incontro tra Napoleone ed il (per sette volte) Capitano Reggente Onofri– uno dei rarissimi esemplari esistenti in oro – è esposta alla mostra "Napoleone: la Repubblica, le Repubbliche" , inaugurata poco più di un mese fa e già visitata da più di 1300 persone. I Capitani Reggenti hanno ringraziato la Divisione Filatelica e Numismatica delle Poste di San Marino, per il prezioso contributo che attraverso immagini di grande impatto hanno recato alla memoria storica.

