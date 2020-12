Presentato ai Capitani Reggenti l'ultimo Quaderno SUMS

Davanti ai REGGENTI i vertici della Società Unione Mutuo Soccorso insieme alla curatrice del prestigioso volume ORIETTA ORLANDONI CECCOLI coadiuvata nella preziosa ricerca dai contributi critici di Alessandra Mularoni e Mauro Sammaritani introdotti dal Segretario alla Cultura Andrea Belluzzi. Il libro VI della Collana Quaderni SUMS è un'analisi comparata della popolazione e della sua evoluzione demografica con i relativi cambimenti sulla società. Inferenze e dati statistici a disposizione della gente per il nuovo assetto futuro del paese. Apprezzamento per il lavoro degli studosi e per la puntualità della pubblicazione al tempo della pandemia è venuto direttamente dai Capi di Stato alla Società di Mutuo Soccorso per l'azione solidale verso i cittadini più esposti alla crisi economica e sanitaria. Il compendio elegantemente stampato è corredato di tabelle statistiche e tavole a colori in “un contributo al bene comune”, vero spaccato della società nel pieno di un cambiamento d'epoca.

Intervento ufficiale di Orietta Orlandoni Ceccoli, Curatrice libro