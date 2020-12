PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE RSM Presentato ai Capitani Reggenti l'ultimo Quaderno SUMS Udienza reggenziale per la Società di Mutuo Soccorso con la sua più recente pubblicazione “POCHI FIGLI, MOLTI ANZIANI” VI volume della Collana societaria

Davanti ai REGGENTI i vertici della Società Unione Mutuo Soccorso insieme alla curatrice del prestigioso volume ORIETTA ORLANDONI CECCOLI coadiuvata nella preziosa ricerca dai contributi critici di Alessandra Mularoni e Mauro Sammaritani introdotti dal Segretario alla Cultura Andrea Belluzzi. Il libro VI della Collana Quaderni SUMS è un'analisi comparata della popolazione e della sua evoluzione demografica con i relativi cambimenti sulla società. Inferenze e dati statistici a disposizione della gente per il nuovo assetto futuro del paese. Apprezzamento per il lavoro degli studosi e per la puntualità della pubblicazione al tempo della pandemia è venuto direttamente dai Capi di Stato alla Società di Mutuo Soccorso per l'azione solidale verso i cittadini più esposti alla crisi economica e sanitaria. Il compendio elegantemente stampato è corredato di tabelle statistiche e tavole a colori in “un contributo al bene comune”, vero spaccato della società nel pieno di un cambiamento d'epoca.

fz

Intervento ufficiale di Orietta Orlandoni Ceccoli, Curatrice libro

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: