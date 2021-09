ASGG Presentato alla Reggenza il decimo Master di secondo livello in Medicina Geriatrica

Presentata ieri ai Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini dall'Associazione Sammarinese Gerontologia e Geriatria, la decima edizione del Master di secondo livello in Medicina Geriatrica, formazione specialistica che dal 2012 rappresenta un punto di riferimento per i camici bianchi di tutta la Penisola che operano quotidianamente con pazienti anziani. 165 i medici coinvolti in questi 10 anni, di cui 15 sammarinesi. 18 gli studenti ad oggi in corso. Ad introdurre i Dottori Carlo Renzini e Giovanni Zuliani, rispettivamente Coordinatore alla didattica e Direttore del Master, è stato il Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta. Presenti anche Niksa Simetovic ed Enrico Rossi, membri del comitato scientifico.

“È per noi una grande soddisfazione, ogni anno, ritrovarci in una sempre crescente progettualità - ha detto Renzini - grazie anche alla preziosa collaborazione dell’Università di San Marino, il nostro lavoro associativo prosegue: condividiamo gli alti contenuti scientifici con l’Università di Ferrara che, grazie al Dottor Zuliani, sin dall’inizio ha palesato un esteso interesse verso la specifica branca medica e verso la singolarità storica del nostro paese”. Al compianto Dott. Giancarlo Ghironzi (primo presidente ASGG) il merito di aver creduto fortemente da subito nella valenza del Master.

“La tutela della dignità e dei diritti delle persone più fragili, tra le quali gli anziani – ha osservato la Reggenza, complimentandosi per l'attività svolta dall'associazione – deve rappresentare un obiettivo prioritario per lo Stato e una delle più importanti sfide del presente e del futuro”.

