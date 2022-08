Presentato alla Reggenza il libro sulla storia di San Marino

L'intervista a Stefano Pivato

250 pagine di storia, un viaggio nelle peculiarità di un Paese unico al mondo. Il volume, curato dal direttore del Centro Sammarinese di Studi Storici Stefano Pivato insieme al docente Luca Gorgolini, nasce da un prezioso lavoro di squadra: hanno collaborato ben quindici autori. Come spiega il Segretario alla Cultura Andrea Belluzzi alla Reggenza, l'obiettivo della pubblicazione rientra nella mission dell'Università: diffondere la conoscenza del territorio. Un racconto che parte dal Medioevo fino ai giorni nostri. Gli approfondimenti tematici sono suddivisi in undici capitoli: dalle istituzioni alle relazioni internazionali, dallo sfollamento durante la seconda guerra mondiale all'esplosione del turismo.

E ancora: donne sammarinesi e conquista del voto, arte, scoperte archeologiche, trasformazioni urbane, emigrazione. C'è anche un capitolo dedicato al giornalismo. La collaborazione fra storici di lungo corso e giovani ricercatori ha prodotto “un manuale che incrocia tre generazioni” – afferma Pivato, e “da cui emergono diverse sensibilità e analisi”, aggiunge Gorgolini. I Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli sottolineano l'impegno e le sensibilità degli autori, “capaci di sviluppare – dicono – momenti di riflessione riguardo all'evoluzione nei secoli della storia del nostro paese e a focalizzare un'aggiornata fisionomia identitaria sammarinese”. Un lavoro impegnativo, uno strumento di conoscenza, ma anche un dono per le nuove generazioni. "La storia contemporanea - spiega Pivato - viene trattata non solo come storia politica o delle istituzioni ma comprende anche frammenti di storia sociale che raramente si trovano in un manuale, come ad esempio la storia delle emozioni e delle sensazioni di una piccola comunità come San Marino. Quindi sì, la definizione di dono la trovo perfetta".

Nel video Stefano Pivato, direttore del Centro Sammarinese di Studi Storici