“SCATTI [D] ISTANTI” Presentato alla Reggenza il reportage fotografico di Simone Maria Fiorani sulla prima ondata pandemica Il volume, realizzato grazie all’Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e con il Patrocinio del Congresso di Stato, sarà da subito in vendita presso la portineria dell'ospedale

Marzo/aprile 2020, il lockdown, l'ospedale di San Marino al limite, la tensione sui volti degli operatori sanitari, la percezione del dolore, la solitudine, la morte. “SCATTI [D] ISTANTI”, quelli catturati da Simone Maria Fiorani nei mesi più duri della prima ondata pandemica. Emblematica – fa notare il Segretario Roberto Ciavatta davanti ai Capi di Stato - l'immagine meditativa del Dottor Arcangeli nel frangente della vestizione. E poi la rinascita: il bianco e nero delle fotografie che sfuma e acquista nuova luce. Riemerge il colore così come riemergono i sorrisi per una battaglia vinta, seppur non ancora totalmente.

“Far crescere il senso di collettività”, il principale obiettivo che ha mosso Fiorani nella realizzazione di questi scatti.

Gratitudine dai Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini per il messaggio che quest'opera lascia alle nuove generazioni: “quello di una piccola comunità che ha saputo essere grande nella difficoltà, e che non intende dimenticare tutti coloro che con impegno e fatica, umanità ed empatia, si sono adoperati per superare distanze fisiche ed alleviare sofferenze e paure.

Nel video le interviste a Roberto Ciavatta, Segretario di Stato per la Sanità e Simone Maria Fiorani, fotografo.

