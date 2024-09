SERRAVALLE E LA GUERRA Presentato alla Reggenza l'ultimo libro di Alba Montanari, un viaggio tra memoria e testimonianze Una storia di coraggio e resistenza, raccontata con rigore storico. L'autrice: "Serravalle ha una storia locale all'interno della storia nazionale. Come insegnante non potevo permettermi di vederla offerta all'oblio".

Il dramma di Serravalle durante il passaggio del fronte raccontato con la freschezza del linguaggio parlato da Alba Montanari, che presenta alla Reggenza il suo ultimo libro “Dalla Strada nuova alla via Nazionale. Serravalle 1940-1944. La guerra”. Un viaggio tra memoria e testimonianze, un tributo a vittime innocenti ma anche una storia di coraggio e resistenza, con il Segretario alla Cultura Teodoro Lonfernini che rimarca la sensibilità e il rigore storico dell'autrice, sottolineando quanto sia importante preservare la memoria per onorare il passato e costruire un futuro migliore. Dalle pagine emergono storie spesso sconosciute o dimenticate, personaggi come Gustavo Babboni, Segretario agli Esteri dal 1943 al 1945, che dà il nome ad una piazzetta che nessuno conosce. La novità – osserva l'editore Giuseppe Maria Morganti – è stato raccontare quegli anni terribili attraverso la quotidianità: “Viene fuori il sentimento delle persone, la vita vera”. I Castelli – afferma la Reggenza – costituiscono il più immediato e significativo punto di riferimento identitario per i nostri cittadini perché, nonostante le esigue dimensioni, sono contraddistinti da peculiari vicende e da una ricchezza di testimonianze”. “Tutte straordinarie”, evidenzia l'autrice, che ha trascorso un inverno in archivio e parlato chi, la guerra, l'ha vissuta.

Nel servizio l'intervista ad Alba Montanari

