Presentato "Buskers.sm": primo step del progetto di legge dedicato all'Arte di Strada a San Marino

È stato presentato questa mattina dal Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi, dal direttore degli Istituti Culturali Vito Testaj e dal Segretario particolare per l'Istruzione e la Cultura Ilaria Baciocchi "Buskers.sm", il sito che permetterà agli artisti di strada di iscriversi e prenotarsi per le esibizioni in territorio.

Una volta autorizzata la richiesta dal comitato che gestisce le esibizioni gli artisti potranno scegliere la postazione in cui svolgere la propria performance, il giorno e la fascia oraria preferita. In caso di più artisti nello stesso periodo l'esibizione avrà durata massima di un ora.





Al momento sono 18 le postazioni, tutte situate nel Centro Storico, ma prossimamente "l'intenzione è quella di allargare a tutto il territorio sammarinese" sottolinea il Segretario di Stato Andrea Belluzzi. "Questo sito - evidenzia il Direttore degli Istituti Culturali Vito Testaj - è un'opportunità in più per far crescere il nostro territorio". "Il portale web è supportato da un database - spiega il Segretario particolare per l'Istruzione e Cultura Ilaria Baciocchi - a cui avranno accesso tutti i soggetti impegnati a coordinare e regolare l'arte, si tratta di uno dei primissimi strumenti digitali ad uso di più realtà pubbliche per la gestione condivisa di eventi".

Già 14 gli artisti, sammarinesi e italiani, autorizzati ad esibirsi. In questo particolare periodo sempre in primo piano le misure anti covid previste tra cui il divieto di interazione diretta con il pubblico.



